В Томске завершили строительство детсада за 223,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2021 // Фото: unsplash.com

Томские строители завершили возведение детского сада на 145 мест на улице Академика Сахарова, 46 в микрорайоне Наука. Работы велись в рамках проекта «Демография» и обошлись в 223,5 млн рублей, из них 95,2 млн были направлены из федеральной казны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трехэтажное здание с высоким классом энергоэффективности площадью 2,7 тыс. кв. м возведено по типовому проекту. Помимо помещений для пребывания групп, здесь есть залы для занятий физкультурой, пищеблок, медицинский блок.

«Жители Науки ждали появления детского сада не один год: здесь более тысячи жилых индивидуальных домов, и, конечно, потребность в детском дошкольном учреждении давно назрела», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Строило объект СМУ «ТДСК».

Ранее в рамках нацпроекта «Демография» в Томске были сданы детские сады на 145 мест на ул. Высоцкого, 16 и сад на 220 мест на Иркутском тракте, 175/3. В высокой степени готовности сад на 145 мест на ул. Дизайнеров, 4/1. На очереди еще четыре объекта: два на 145 мест и два на 220 мест — они будут сданы в январе 2022 года. Всего благодаря ресурсам национального проекта в Томске появится почти 1,3 тысячи мест в детских садах, в том числе ясельных.

Напомним, на строительство восьми детских садов в Томске в 2021 году направлено свыше 2 млрд рублей, из которых более 800 млн из бюджета Федерации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: