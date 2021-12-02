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Правительство поддержало предложение томского губернатора о смягчении требований к малым аэропортам

Бизнес, Томские новости, Министерство аэропорт требования полеты аэродромы Правительство поддержало предложение томского губернатора о смягчении требований к малым аэропортам

Кабинет министров поддержал предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о смягчении требований по обеспечению транспортной безопасности в отношении малых аэропортов. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, отменив порядок, действовавший с 5 октября.

Так, по новым правилам требования безопасности дифференцированы в зависимости от типа аэродрома. Для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, предназначенных для коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью 20 человек и менее и в состав которых не входят особо опасные объекты, отменены дополнительные требования в виде спецограждений с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Обращение связано с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск-Кедровый» из-за вступления в силу постановления правительства РФ.

Также сообщалось, что по оценкам авиакомпаний и местных властей, для модернизации одной посадочной площадки под новые требования потребуется от 13 до 50 млн рублей.

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