Правительство поддержало предложение томского губернатора о смягчении требований к малым аэропортам

2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Кабинет министров поддержал предложение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о смягчении требований по обеспечению транспортной безопасности в отношении малых аэропортов. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, отменив порядок, действовавший с 5 октября.

Так, по новым правилам требования безопасности дифференцированы в зависимости от типа аэродрома. Для посадочных площадок, вертодромов и аэродромов, предназначенных для коммерческих воздушных перевозок на самолетах пассажировместимостью 20 человек и менее и в состав которых не входят особо опасные объекты, отменены дополнительные требования в виде спецограждений с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Обращение связано с приостановкой с 5 октября рейсов авиакомпании «СиЛА» по внутриобластным маршрутам «Томск — Каргасок — Новый Васюган» и «Томск-Кедровый» из-за вступления в силу постановления правительства РФ.

Также сообщалось, что по оценкам авиакомпаний и местных властей, для модернизации одной посадочной площадки под новые требования потребуется от 13 до 50 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: