Более 250 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 256 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 156 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 55 351 случаев заболевания коронавирусом. 39 823 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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