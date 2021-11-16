В Томске точно построят канатную дорогу, но власти ждут идей от думающей общественности — губернатор

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В рамках строительства межуниверсистетского кампуса в Томске будет возведена канатная дорога, а после в городе может появиться понтонный мост, по которому будут ездить беспилотные автобусы. Об этом на прошедшей сегодня, 16 ноября, пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поблагодарил депутатов, которые согласовали выделение 600 млн рублей на реализацию проекта Большой университет. 117 млн из этой суммы будет направлено на приобретение земельного участка — соответствующий аукцион был объявлен сегодня.

«Мы миллиарды тратим на ковид сегодня. То, что в прошлом году депутаты проголосовали за выделение средств на основу большого университета — это замечательно. Действительно, в бюджете 600 млн, но это деньги на большой университет. В том числе на покупку земли. Но еще нужны деньги на разработку проектного задания, нужны еще проектно-изыскательские работы и так далее», – отметил Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что при оценке выделяемых на приобретение земельного участка средств администрация привлекла 5 оценочных компаний, среди которых была только одна томская.

«Цена определена не нами, мы понимаем важность этого значения, - уточнил губернатор. –

Все забывают, когда нам 18 млрд правительство подписало, там же целеуказание есть: в 2023 году мы должны построить часть кампуса на 10 тыс. студентов. Меня больше волнует это. Вопрос, когда это все успеть».

В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов отметил, что концептуальная часть проекта будущего кампуса готова и не претерпит существенных изменений.

«После объявления конкурса будет предложение, будет сделана экспертиза проектных решений и, возможно, какие-то корректировки будут. Принципиально задачу мы видим так, - сообщил Андрей Антонов. - Общественное обсуждение проекта уже проводилось. Были различные фокус-группы со студентами, с консорциумом вузов мы договорились, и на этапе перехода к проектной документации мы решили, если потенциальный инвестор выиграет эту историю, мы будем вовлекать жителей и студентов в формирование инфраструктуры уличной».

По словам замгубернатора, мнение широкой общественности будет учитываться при выборе малых архитектурных форм, дорожек и памятников, которые будут оборудованы на территории будущего кампуса.

В свою очередь, губернатор, отвечая на вопрос о канатной дороге, отметил, что этот объект инфраструктуры был одобрен правительством и точно будет возведен.

«Я считаю, что после канатной дороги мы построим вантовый мост для автобусов-беспилотников», – рассказал Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день у проекта есть несколько потенциальных инвесторов. Тех, кто примут участие в создании межуниверситетского кампуса, выберут в ходе конкурса.

«Там все новое, давайте предложение — как назвать правильно большой университет, как назвать кампус, отдельные зоны, что еще в этих зонах считаете необходимым. У меня просьба к думающей аудитории - вникните и помогайте, это дело всей страны. Мы ждем идей», – заключил губернатор.

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