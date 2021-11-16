Томская область выделила 117 млн руб. на покупку земли под будущий межуниверситетский кампус

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Департамент по управлению госсобственностью Томской области объявил аукцион на покупку земельного участка для создания многофункционального студенческого городка, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 117 млн рублей. При этом в бюджете Томской области на 2021 год на приобретение земли под кампус было заложено 600 млн рублей.

Согласно технической документации, власти хотят приобрести землю в Томске или Томском районе не более чем в 40-минутной доступности от главных корпусов вузов областного центра. Участок должен иметь площадь от 25 га до 52,5 га и находиться в 500 метрах от автодороги общего пользования.

Заявки на аукцион принимаются до 23 ноября. Итоги будут подведены на следующий день.

Как сообщалось, в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Томск сообщил, что регион до 2024 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на создание кампуса. Полная стоимость составляет 31 млрд рублей, в основе реализации проекта лежит модель государственно-частного партнерства.

Томские власти не раз отмечали, что из-за дефицита свободной земли в Томске единственное возможное место для строительства кампуса находится на противоположном от областного центра берегу реки Томь. Среди преимуществ администрация отмечала наличие инфраструктуры: газа, инженерных коммуникаций и дорог. Намеченный областными властями участок в настоящее время находится в собственности застройщика ГК «Карьероуправление», которая принадлежит семье депутата областного парламента Екатерины Собканюк.

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