Томская область выделила 117 млн руб. на покупку земли под будущий межуниверситетский кампус
Департамент по управлению госсобственностью Томской области объявил аукцион на покупку земельного участка для создания многофункционального студенческого городка, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта — 117 млн рублей. При этом в бюджете Томской области на 2021 год на приобретение земли под кампус было заложено 600 млн рублей.
Согласно технической документации, власти хотят приобрести землю в Томске или Томском районе не более чем в 40-минутной доступности от главных корпусов вузов областного центра. Участок должен иметь площадь от 25 га до 52,5 га и находиться в 500 метрах от автодороги общего пользования.
Заявки на аукцион принимаются до 23 ноября. Итоги будут подведены на следующий день.
Как сообщалось, в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Томск сообщил, что регион до 2024 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на создание кампуса. Полная стоимость составляет 31 млрд рублей, в основе реализации проекта лежит модель государственно-частного партнерства.
Томские власти не раз отмечали, что из-за дефицита свободной земли в Томске единственное возможное место для строительства кампуса находится на противоположном от областного центра берегу реки Томь. Среди преимуществ администрация отмечала наличие инфраструктуры: газа, инженерных коммуникаций и дорог. Намеченный областными властями участок в настоящее время находится в собственности застройщика ГК «Карьероуправление», которая принадлежит семье депутата областного парламента Екатерины Собканюк.
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