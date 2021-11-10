В Томске выбрали дизайн нового знака для людей с ОВЗ и родителей с колясками

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2021 // Фото: мэрия Томска

Сегодня, 10 ноября, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и заммэра по социальной политике Константин Чубенко поздравили победителя онлайн-конкурса на лучший дизайн уличного знака, которые сориентирует людей с ОВЗ и родителями с колясками - где наиболее удобный для них путь.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, автором внешнего вида нового знака стал Денис Михнев. За его вариант дизайна проголосовали почти 40% участников голосования - 365 человек.

Денис Михнев - коренной томич, всегда увлекался рисованием, закончил ТУСУР, в 2021 году поступил в магистратуру ТПУ на специальность «Дизайн». Это его первый опыт участия в подобном конкурсе.

В сообщении отмечается, что дизайн знака-победителя доработают вместе с представителями департамента дорожной деятельность и благоустройства и дизайнерами. Затем он появится на центральных улицах города.

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