Томичам предлагают проголосовать за новый дорожный знак

Администрация Томска запустила голосование по выбору внешнего вида нового дорожного знака, который подскажет людям с ограниченными возможностями здоровья и родителям с колясками, где самый удобный для них путь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выбор предстоит сделать из трех претендентов, которых определило жюри, состоящее из заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, представители департамента дорожной деятельности и благоустройства, председатель регионального родительского комитета Олеся Кудрявцева, эксперт доступной среды томского регионального отделения ВОИ Евгений Бурмистров, дизайнеры и общественники.

За победу борются проекты Дениса Михнёва, Анны Лычагиной и Максима Климовича, а также Дмитрия Полякова.

Голосование продлится до 24 октября. Выбрать понравившийся знак можно здесь.

Напомним, вопрос о необходимости такого «ориентира» возник во время обходов улиц с главой Российских студенческих отрядов Михаилом Киселевым. Он отметил, что не всегда человек с коляской знает — где ближайший пандус, где удобные покатые спуски. В итоге было решено придумать лаконичный и информативный дизайн нового знака, который бы указывал самый комфортный путь движения маломобильным людям и родителям с колясками.

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