18+
18+

Томичам предлагают проголосовать за новый дорожный знак

Городское благоустройство, Томские новости, общественный транспорт дороги дорожные знаки новый знак пандус найти дорогу Томичам предлагают проголосовать за новый дорожный знак

Администрация Томска запустила голосование по выбору внешнего вида нового дорожного знака, который подскажет людям с ограниченными возможностями здоровья и родителям с колясками, где самый удобный для них путь.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выбор предстоит сделать из трех претендентов, которых определило жюри, состоящее из заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса, представители департамента дорожной деятельности и благоустройства, председатель регионального родительского комитета Олеся Кудрявцева, эксперт доступной среды томского регионального отделения ВОИ Евгений Бурмистров, дизайнеры и общественники.

За победу борются проекты Дениса Михнёва, Анны Лычагиной и Максима Климовича, а также Дмитрия Полякова.

Голосование продлится до 24 октября. Выбрать понравившийся знак можно здесь.

Напомним, вопрос о необходимости такого «ориентира» возник во время обходов улиц с главой Российских студенческих отрядов Михаилом Киселевым. Он отметил, что не всегда человек с коляской знает — где ближайший пандус, где удобные покатые спуски. В итоге было решено придумать лаконичный и информативный дизайн нового знака, который бы указывал самый комфортный путь движения маломобильным людям и родителям с колясками.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ТГУ намерены развивать и изучать киберспорт вместе с промпартнерами

22 сентября 2021
Томские новости

Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» приедет с гастролями в Томск

30 сентября 2021
Томские новости

Оксана Козловская сохранила пост спикера томской облдумы в новом созыве

14 октября 2021
Томские новости

Команда Томского политеха защитилась во втором этапе отбора «Приоритет 2030» — на спецгранты

1 октября 2021
Томские новости

Федерация выделит 1,8 млрд рублей на строительство участка малого транспортного кольца Томска

14 октября 2021
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль любительского краеведческого театра

6 октября 2021
Томские новости

Учиться никогда не поздно: «Ростелеком» передал «Азбуку интернета» томским пенсионерам

29 сентября 2021
Томские новости

В Томске задержали дебошира, который устроил погром в отделении банка

29 сентября 2021
Томские новости

Томский физик впервые разработал модель начальной стадии роста нитевидных нанокристаллов

29 сентября 2021
Комментарии для сайта Cackle