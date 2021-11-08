Томичи смогут поучаствовать в переписи населения по телефону

Жители Томской области могут пройти перепись населения, позвонив по телефонам Томскстата — 8 (3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, чтобы поучаствовать в переписи по телефону, нужно ответь на вопросы переписчика.

«До 14 ноября включительно пройти перепись по указанным телефонам могут жители Томской области, которые по каким-либо причинам не могут переписаться через портал Госуслуг, посетить стационарный переписной участок, МФЦ или к которым еще не пришел переписчик, — отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян. — Мы перепишем всех, кто позвонит. Прошу жителей региона активно воспользоваться этой возможностью, ведь перепись по телефону это удобно и безопасно, и займет совсем немного вашего времени».

Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00.

Ранее сообщалось, что томичи смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения через Госуслуги до 14 ноября

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