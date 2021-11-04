Томичи смогут поучаствовать во Всероссийской переписи населения через Госуслуги до 14 ноября

Жители Томской области смогут принять участие во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуги.ру до 14 ноября. Решение о продлении онлайн-переписи было принято в связи с ее популярностью. Ранее самостоятельную перепись на портале Госуслуг планировалось завершить 8 ноября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Всего ко 2 ноября переписались 63 % населения страны. Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – порядка 20 миллионов человек — заполнили переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи на Едином портале государственных услуг до 14 ноября, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения онлайн-переписи», – сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

В свою очередь первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Он также поручил Росстату и Минцифры России обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

«Учитывая нерабочие и праздничные дни, надеюсь, что томичи найдут 15 минут свободного времени, чтобы зайти на портал Госуслуг и пройти перепись. Анкета содержит всплывающие подсказки и пояснения, благодаря которым можно самому без каких-либо затруднений заполнить электронный переписной лист», – отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Подробней об онлайн-переписи на Госуслугах.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также переписаться можно на переписных участках, в МФЦ «Мои документы» и у переписчика.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: