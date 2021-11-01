Росздравнадзор нашел нарушения в томском госпитале, где внук ухаживал за своей бабушкой под видом врача

1 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Росздравнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки респираторного госпиталя медсанчасти №2 в Томске, где внук одной из пациенток трое суток ухаживал за ней, переодевшись в врача, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В ходе проверки выявлены нарушения федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ в части оказания доступной и качественной медицинской помощи. МСЧ №2 выдано предписание об устранении нарушений», — говорится в сообщении территориального органа Росздравнадзора по региону.

Как сообщалось, внук пожилой пациентки госпиталя на базе медсанчасти №2 Томска, переодевшись в врача, три дня ухаживал за своей бабушкой, которой, как утверждается, не оказывался должный уход и лечение.

После этого пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что замгубернатора по социальной политике Алена Левко инициировала служебную проверку с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», — сказала Левко.

По ее словам, в случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

Свои проверки инициировали также Росздравнадзор, прокуратура и СКР.

30 октября пожилая пациентка скончалась.

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