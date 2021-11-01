В Томске скончалась пожилая пациентка, внук которой под видом врача ухаживал за ней в ковидарии

1 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В субботу, 30 октября, в респираторном госпитале Медсанчасти №2 скончалась 81-летняя пациентка, внук которой под видом врача пробрался в ковидарий, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Утром состояние пациентки резко ухудшилось, после чего её перевели в реанимацию.

«В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась, — сообщил заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ2 Евгений Тарасенко. — Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки».

Женщина поступила в респираторный госпиталь 21 октября в тяжелом состоянии с полисегментарной пневмонией, с истощением, течение заболевания осложнялось тяжелой коморбидной патологией, в том числе болезнью Альцгеймера. Пациентка получала необходимое лечение и уход, энетеральное питание (через зонд).

В сообщении отмечается, что причиной смерти женщины стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Ранее сообщалось, что внук пациентки респираторного госпиталя на базе медсанчасти N2, переодевшись в врача, три дня ухаживал за своей бабушкой. Он утверждал, что должные уход и лечение пожилой томичке не оказывались. По факту сообщения была инициирована служебная проверка.



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