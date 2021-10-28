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В томском ковидарии, куда под видом врача пробрался внук пациентки, пройдет проверка

Здравоохранение в Томске и области, Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус томск новости интересно ковидарий медсанчасть 2 covid 19 В томском ковидарии, куда под видом врача пробрался внук пациентки, пройдет проверка

В респираторном госпитале медико-санитарной части №2 пройдет служебная проверка. Поводом стала публикация в издании ТВ2 о нарушениях в медучреждении.

Если информация подтвердится, руководство госпиталя могут привлечь к ответственности.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19. Департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку», — приводит слова Алёны Левко телеграм-канал регионального Департамента здравоохранения «Область здоровья».

Проверку будет проводить областной Депздрав совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

В материале, ставшем поводом для реакции, рассказывалось, что внук пациентки респираторного госпиталя на базе медсанчасти N2, переодевшись в врача, три дня ухаживал за своей бабушкой. Он утверждал, что должные уход и лечение пожилой томичке не оказывались.

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