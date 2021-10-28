За сутки в Томской области зарегистрировали более 200 случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 59 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 47 221 случай заболевания коронавирусом. 38 164 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04.

Напомним, с 30 октября в Томской области ужесточается режим ограничений в связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Как сообщалось, с 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. Также в регионе введена обязательная вакцинация, проводятся рейды по соблюдению масочного режима, «скорая» работает в усиленном режиме.

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