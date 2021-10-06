В Колпашево расселят 30 жилых домов, находящихся в зоне разрушения берега Оби

6 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области создадут реестр зон развития речной береговой эрозии на 50 лет вперед и расселят жителей домов, расположенных в паводковой зоне Оби, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Прогноз будет основан на инструментальных наблюдениях специалистов и составлен на краткосрочный и долгосрочный периоды — 5 и 50 лет. Это нужно для своевременного принятия управленческих решений, например, о берегоукреплении или планировании бюджета на расселение жителей территорий в зоне риска», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По данным региональной комиссии по ЧС, процессы эрозии береговых линий происходят с разной интенсивностью и свойственны для многих муниципалитетов, расположенных вблизи Оби и ее притоков (Томи, Чулыма и других). В их числе Колпашевский, Первомайский, Асиновский, Тегульдетский районы.

Так, Колпашевский яр от устья реки Матьянга до городской пристани согласно экспертным заключениям о развитии опасных геологических процессов разрушается ежегодно в среднем на 3,5 метра. Размытие береговой линии фиксируется и вблизи местного микрорайона «Пески», а также участка автодороги на 310-м км трассы Томск – Каргала – Колпашево.

«Сегодня на расстоянии до 50 метров от кромки берега Оби в Колпашеве расположено 32 жилых помещения, в которых проживает 77 человек», — уточнил глава района Андрей Медных.

Похожая ситуация складывается и в поселке Вознесенка Асиновского района, где берег ежегодно размывается Чулымом. По расчетам муниципалитета, расселение 30 жилых домов в паводкоопасной зоне обойдется дешевле, чем инженерное укрепление существующей защитной дамбы.

С учетом оценки областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалистов Верхне-Обского бассейнового водного управления и компании «Томсгеомониторинг» комиссия по ЧС приняла решение о заблаговременно расселить жителей территорий в 50-метровой зоне берегоразрушения. Для реализации данного поручения как раз и потребуется реестр зон развития эрозии. Департамент архитектуры и строительства параллельно займется проработкой соответствующей целевой программы.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из деревень Томского района введен режим ЧС из-за обрушения берега.

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