По набережной Томи в дни «Чеховских пятниц» ограничат движение для машин

18 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Завтра, 19 июля, на набережной реки Томи ограничат движение автомобилей на время проведения фестиваля «Чеховские пятницы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 18.30 до 22.00 будут перекрыты участки от пр. Ленина до ул. Набережная реки Томи и по ул. Набережная реки Томи от пл. Ленина, 10 до пл. Ленина, 2. Эти ограничения будут действовать также в другие дни мероприятия — 26 июля, 2 и 9 августа.

Томичей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты для движения.

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