Каланчисту Музея истории Томска выдали новый мундир и сапоги

Сотрудники Музея истории Томска обновили гардероб каланчиста Афанасия, который круглосуточно «дежурит» в башне. Теперь он одет в форменный костюм XIX века.

Как сообщают представители учреждения, Афанасий обзавелся кожаными сапогами с наборным каблуком, блестящей каской с гребнем и эмблемой и полукафтаном с медными пуговицами.

Афанасий смотрит на город в новом мундире Фото: Музей истории Томска

Напомним, манекен Афанасий впервые был установлен на смотровой площадке в апреле 2006 года. Тогда сложилась традиция пожимать ему руку, чтобы уберечь дом от огня. Она же привела к травме — манекену оторвали руку. В мае 2008 года Афанасия отправили на реставрацию. За время своего отпуска он побывал на Томском карнавале, возглавив колонну Главного управления МЧС России по Томской области. На свое место Афанасий вернулся в ноябре 2008 года.

Пожарная каланча, восстановленная в первозданном виде, стояла на здании полицейской управы и действовала с 1858 года. На площадке постоянно находился дозорный, который, увидев дым, с помощью комбинации воздушных шаров подавал знаки пожарным частям города.

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