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В одной из томских деревень объявили ЧС из-за обрушения берега

Безопасность, Происшествия, Томские новости, ЧС обрушение берег чрезвычайная ситуация опасность В одной из томских деревень объявили ЧС из-за обрушения берега

Администрация Корниловского сельского поселения Томского района ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление было подписано 30 сентября.

В тексте документа сообщается, что режим ЧС введен в связи со сложившейся ситуацией, связанной с многолетним разрушением участка берега реки Малая Ушайка в деревне Лязгино у дома по ул. Нагорная, 9.

Постановлением организуется немедленное проведение мероприятий по обследованию названного участка берега реки для выявления причин его разрушения. Муниципалитет также намерен обратиться к администрации Томского района за оказанием финансовой помощи.

Деревня Лязгино входит в состав Корниловского сельского поселения, находится в 11 км от Томска. В населенном пункте семь улиц. По данным открытых источников, в 2015 году здесь проживали 183 человека.

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