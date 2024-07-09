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Томичей приглашают на фестиваль «Сплетение» с воздушным замком, играми и бассейном

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Ежегодный загородный open-air «Сплетение» от ZEN пройдет в 15-й раз в предстоящие выходные, 13 и 14 июля. Новой локацией фестиваля станет летний парк «Эдельвейс» с зоной для кемпинга, бассейном, крытыми и открытыми площадками.

— Выбрали ее [локацию] за максимальную доступность — она всего в 15 минутах от города, там есть необходимая инфраструктура для проведения масштабного фестиваля, и еще открывается очень красивый вид на окрестные пейзажи свысока, — рассказала «Томскому Обзору» организатор Катерина Родионова.

Концепция фестиваля этого года «PLAY YOUR LIFE» — подход к жизни как к игре, где акцент делается на веселье и беспечность. Участников будут ждать разнообразные занятия — от волейбола и бирпонга до игровых приставок, а также воздушный замок, надувной бассейн с фламинго и огромные инсталляции-игрушки.

В программе мероприятия также предусмотрены кинотеатр под открытым небом, игровая зона, творческие и телесные мастер-классы, три музыкальных сцены. По словам Катерины Родионовой, на фесте выступят несколько опытных диджеев из сибирских городов и музыкант из Китая.

— 15-летие мы отмечаем выходом на новый уровень организации. ZEN стал более взрослым изнутри, — отмечает Катерина Родионова. — В этом году мы готовим фестиваль в партнерстве с профессиональным организатором-подрядчиком IDEALIST EVENT. Надеемся, это станет заметно в уровне сервиса и масштаба.

На территории фестиваля будут работать фудкорт, маркет, бары и кальянная. Также организаторы отмечают, что в парке есть беседки, шатер, деревянный дом и пирс. Для любителей кемпинга предусмотрена возможность организовать собственное место для отдыха. Количество мест ограничено, поэтому для установки палатки необходимо заранее приобрести билет категории CAMPING, который также дает право принести с собой продукты и напитки.

Фестиваль пройдет с 13 июля 16:00 до 14 июля 10:00. Стоимость входного билета — от 1199 рублей. Проезд и питание не включены в стоимость билета, некоторые локации также будут платными.

Возрастное ограничение 18+

0+ до 23:00 / в сопровождении родителя

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