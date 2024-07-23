Томичей приглашают на фестиваль «Дай пять» и узнать о центре поддержки подростков

23 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 6 августа, в Томске пройдет первый фестиваль «Дай пять. Версия для взрослых», гости которого смогут поучаствовать в различных активностях, а также узнать о будущем центре поддержки подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как уточняют организаторы мероприятия из благотворительного фонда «Меркурия», гостей ждут разнообразные творческие мастер-классы, активные игры, живая музыка, фотозона, перформансы от подростков и песни под гитару от томского музыканта Сергея Игуменшева.

Также в этот день откроет свои двери будущий центр для поддержки подростков и молодежи.

— Сейчас у нас новая задача — открытие Центра для работы с детьми и молодёжью, а для этого взрослым надо объединить усилия. Поэтому мы решили провести фестиваль «Дай пять» версия для взрослых. Важно говорить об этом, привлекать внимание, — отметил руководитель фонда «Меркурия» Станислав Сова. — Мы ждём жителей города, ведь этот Центр будет открыт для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фестиваль станет своего рода продолжением аналогичного детского мероприятия «Дай пять, » которое фонд организовывал в свой день рождения в 2017 и 2019 г.

Мероприятие стартует в 17.30 по адресу ул. К. Маркса, 31. Вход свободный.

Благотворительный фонд «Меркурия» начал свою работу в 2015 году и занимается социализацией детей из детских домов. Организация охватывает все подобные учреждения Томска и области. Фонд также занимается обучением сотрудников детских домов и работает с кризисными и приёмными семьями.

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