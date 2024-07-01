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Лишенный мандата экс-депутат гордумы Томска обжаловал решение суда

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Бывший депутат думы Томска Евгений Каверзин намерен вернуть свой мандат, которого его лишили по решению суда, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на телеграм-канал парламентария.

«Сегодня подали апелляцию на решение суда о лишении меня депутатства», — написал Каверзин.

Как сообщалось, в начале 2024 года от администрации Томской области в адрес гордумы пришло письмо, в котором власти региона просили лишить Каверзина полномочий из-за ошибок в декларациях.

Претензии обладминистрации касались того, что Каверзин не указал три своих банковских счета и счета три жены, не указал задолженность по исполнительному производству, не указал находящийся в угоне с 2007 года автомобиль, не указал реквизиты свидетельства о регистрации права собственности на указанную в декларации недвижимость, в сведениях о доходах супруги не отразил 4,77 рубля.

Коллеги Каверзина по думе не стали лишать его мандата, несмотря на позицию обладминистрации.

Тогда прокуратура Томской области обратилась в суд с иском, который содержал аналогичную просьбу, в конце мая его удовлетворили.

Каверзин был избран депутатом гордумы Томска по центральному одномандатному избирательному округу 10, работал в занимающемся переработкой мусора ООО «Чистый мир».

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