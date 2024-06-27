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Завтра томичей ждут грозы и ливни

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Завтра, 28 июня, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— По области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, возможен град, порывы ветра при грозе 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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