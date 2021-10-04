Томский бармен победил в российском финале конкурса Artisans of Taste 2021

4 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставил Евгений Бородин

Томский бармен Евгений Бородин выиграл в конкурсе Artisans of Taste 2021, российский финал которого проходил 27 сентября.

Чтобы попасть в финал томичу предстояло пройти отборочный этап — снять промо и фото авторского коктейля. При создании напитка должна была использоваться технология безотходного производства, а также только свои заготовки (hand made кордиалы, сиропы, биттеры, ароматические воды, пюре и шрабы). Применять марочные продукты возбраняется, но можно использовать продукты местного производства.

«Такого сложного и профессионального конкурса не было давно, — рассказал „Томскому Обзору“ Евгений Бородин. — Меня отобрали на глобальный финал, где было ещё 11 финалистов из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. Из Сибири было два человека — я и парень из Красноярска».

В финале томичу предстояло выступить перед судьями конкурса, которые оценивали в том числе и оригинальность презентации коктейля.

«Борьба была по-настоящему жаркой, потому что собрались очень сильные финалисты. Каждое выступление отличалось друг от друга подачей, тематикой и энергетикой. Но уровень конечно чувствовался», — рассказал Евгений Бородин.

«Его выступление поразило всю судейскую коллегию, гости смотрели не моргая и не шевелясь, мы все в восторге! Эмоции, стиль, баланс, подача, вкус коктейля — это отдельное нечто!», — оценили выступление томича члены жюри.

За победу в конкурсе бармен получил поездку в Венесуэлу. Кроме того, теперь он будет работать с брендом-организатором конкурса, посещая барные выставки в Афинах, Берлине, Москве и других городах. Коктейль российского финалиста войдет в историю и будет опубликован в книге Diplomatico Zero Waste Cocktail 2021.

В Томске коктейли Евгения Бородина можно попробовать в рестобаре 54А4 (пр. Ленина 54а, 4 этаж), который недавно попал в шорт-лист лучших ресторанов Сибири по версии независимой премии WhereToEat2021.

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