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В Томске до конца года установят чугунный павильон на остановке «ЦУМ»

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Современный чугунный павильон установят установят на остановке «ЦУМ» на пр. Ленина до конца года.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас для удобства пассажиров около Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций (пр. Ленина, 125а) смонтирован типовой антивандальный павильон со скамейкой и урной.

Напомним, в этом году по требованию ГИБДД была перенесена остановка общественного транспорта «ЦУМ» ближе к пер. 1905 года. Здесь же оборудовали заездной карман.

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