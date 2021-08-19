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В Томске перенесли остановку «ЦУМ»

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В Томске перенесена остановка «ЦУМ», ранее находившаяся перед Т-образным перекрестком. Это сделано по требованию ГИБДД, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь автобусы и троллейбусы, двигающиеся по пр. Ленина в сторону Черемошников, будут останавливаться у Губернаторского колледжа социально-культурных инноваций, здание которого располагается по адресу пр. Ленина, 125а. В сообщении отмечается, что теперь остановка «стала безопасной для горожан».

Кроме того, во время сегодняшнего обхода и.о. мэра Михаил Ратнер назвал справедливыми нарекания томичей к культуре проведения работ на объекте, когда пассажиры не могли проходить по тротуарам через колдобины и ямы.

«Впредь прошу таких грубых нарушений не допускать, поэтапно ремонтируя пешеходные пространства и думая, прежде всего, о людях», — подчеркнул он.

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