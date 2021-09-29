До конца года в Томске завершат восстановление трех «Домов за рубль» — в одном из них откроют ресторан

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Инвесторы трех зданий, участвующих в программе «Дом за рубль», планируют завершить работы по их восстановлению до конца года, сообщает пресс-служба мэрии.

Так в доме по пер. Кустарный, 6 отремонтировали брандмауэрные стены, фасад, наличники, восстановили стропильную систему, перекрытия, кровлю и водосточные трубы. Сейчас в доме ведут отделочные работы, строят крыльцо. Здание уже подключено к свету, воде и канализации, а вскоре будет подключено и отопление. Инвестор Евгений Калугин, восстанавливающий уже третий дом по программе «Дом за рубль», до конца года планирует разместить здесь офисы.

В пресс-службе мэрии уточняют, что арендатор планирует воссоздать и соседний дом по пер. Кустарный, 8, который был разрушен еще в начале ХХ века. В свою очередь и.о. мэра Михаил Ратнер поручил проработать эту возможность департаменту архитектуры и градостроительства.

Еще один «Дом за рубль», который планируют завершить в этом году — здание по ул. Пушкина, 28в. Его восстановлением в июне 2021 года начала заниматься компания «Каскад Т». За это время на объекте отремонтировали перекрытие цокольного этажа, выровняли сруб. На кирпичном цоколе и первом этаже залили полы, реставрируют наличники. Вскоре дом будет подключен к коммуникациям.

По словам директора компании Елены Шипицыной, одна из главных проблем при восстановлении дома — сильное подорожание стройматериалов, которое отражается на стоимости восстановительных работ.

Объект по ул. Розы Люксембург, 16, также участвующий в программе «Дом за рубль», планируют ввести в эксплуатацию в октябре, а в ноябре здесь намереваются открыть ресторан. Двухэтажное каменное здание с балконом 1908 года постройки с весны 2021 года восстанавливает ООО «Альянс», которые арендовали второй этаж здания. Здесь уже отремонтировали крышу, воссоздав ее прежний облик. Также специалисты вернули зданию исторический цвет фасада и прежний облик входной двери. Внутри дома сейчас завершаются отделочные работы.

Томский муниципальный проект «Дом за рубль» инициирован администрацией Томска в 2016 году. Инвесторам предлагают за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливают поэтапно — на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляют первую льготу по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продлевают ещё на два года. После выполнения ремонтных работ льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

Всего с 2016 года администрация города передала по муниципальной программе «Дом за рубль» в аренду 33 деревянных и два каменных здания, пять из них уже сданы.

В настоящее время по просьбе арендаторов городской департамент архитектуры и градостроительства вносит изменения в правила землепользования и застройки в части разрешенных видов использования таких домов под гостиницы, офисы и кафе. Этот вопрос прошел общественные слушания и в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в Думе Томска.

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