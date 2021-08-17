В Томске восстановили крышу на «Доме за рубль» по ул. Розы Люксембург

Арендатор ООО «Альянс» восстановил исторический облик крыши и фасада каменного дома по ул. Розы Люксембург, 16, включенного в реестр объектов культурного наследия. Работы проводились в рамках программы «Дом за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по восстановлению здания проводятся с весны 2021 года. За это время в доме демонтировали старую сгнившую кровлю и сконструировали новую, воссоздав прежний облик крыши с покрытием листовым железом.

Кроме того в доме закончили реставрацию штукатурного слоя главного фасада. Ориентируясь на исторические справки и образцы штукатурки арендатор восстановил исторический цвет дома. Из работ на главном фасаде осталось воссоздать деревянную парадную дверь в стиле модерн.

На боковом и внутридворовом фасадах ведутся работы по очистке стены от краски и ремонту участков выкрашивания и выпадения кирпича.

Кроме того, вокруг здания сделана отмостка, внутри дома утеплили межэтажные перекрытия — убрали каленую землю и заменили ее на более легкое бетонное покрытие. Такая мера, по словам специалистов, позволит снизить нагрузку на стены.

В настоящее время работы ведутся по восстановлению электро- и теплоснабжения второго этажа. На этой неделе арендатор планирует установить во входной группе на втором этаже деревянную дверь, которая также была воссоздана по историческим справкам. В планах у специалистов — восстановление потолочной лепнины в помещении и над лестницей, и каменных ступеней.

«На этом объекте в аренду передана часть помещений, а именно — второй этаж. Первый этаж — в частной собственности. Арендатор занимается реставрацией всего дома. Главные проблемы здания были связаны с состоянием конструкций крыши и перекрытий и общего состояния фасадов. На сегодняшний день это одно из двух кирпичных зданий, восстанавливаемых по линии «Дом за рубль», основная часть объектов, переданных в аренду построены из дерева, — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия города Томска городской администрации Никита Кирсанов.

Выявленный объект культурного наследия "Двухэтажный каменный дом с балконом" 1908 года постройки был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия приказом комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 11 декабря 2019 года.

Томский муниципальный проект «Дом за рубль» инициирован администрацией Томска в 2016 году. Инвесторам предлагают за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливают поэтапно — на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляют первую льготу по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продлевают ещё на два года. После выполнения ремонтных работ льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

Фото: пресс-служба мэрии

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