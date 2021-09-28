Интерпретацию томского стрит-арта Владимира Абиха «Мы — буквы, с нами текст» купили за 5 тыс. евро

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2021 // Фото: forbes.ru

Работа Владимира Абиха «Мы — буквы, с нами текст», являющаяся интерпретацией стрит-арта на здании Научной библиотеки Томского государственного университета, была продана за 5 тысяч евро на прошедшей в сентябре международной ярмарке современного искусства «Сosmoscow-2021», сообщает Forbes.

Среди прочих работ Владимира Абиха на ярмарке можно было увидеть цикл его фотографий с титрами и серию работ о клиповом мышлении.

Впервые арт-объект «Мы — буквы, с нами текст» петербуржского художника Владимира Абиха был представлен в конце мая в Томске на фестивале «мУкА. Склады искусства». Эта надпись — перифраз цитаты Суворова «Мы — русские, с нами Бог». Она расположена на здании научной библиотеки Томского государственного университетам на высоте 35 метров. Высота каждой буквы два с половиной метра.

Как отмечал художник, надпись «Мы — буквы. С нами текст» отсылает к основному для медиуму — тексту, а расположение на библиотеке усиливает этот тезис и делает работу сайт-специфичной.

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