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Томичам расскажут, как оцифровка кладбищ помогает в сохранении памяти

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В субботу, 5 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция об оцифровке кладбищ и её роли в сохранении памяти.

Как сообщают организаторы, перед гостями выступит социальный антрополог Анастасия Лестова — выпускница магистратуры факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета. Она начала изучить практику оцифровки кладбищ после пережитого личного опыта.

Девушка хотела найти материальные артефакты, которые связаны с жизнью людей в деревне, где жили её предки, но эта попытка не увенчалась успехом. В ходе исследования Анастасия пришла к выводу, что надгробия обладают совокупностью признаков медиа, «развиваются» по законам медиасред и подвергаются множественной ремедиации.

«То есть, приобретают новые формы и масштабы взаимодействия с аудиторией. Проще говоря, люди из одного надгробия, на котором указано минимальное количество данных, смогут получить гораздо больше информации после его оцифровки», — рассказывала Анастасия пресс-службе ТГУ.

На лекции Анастасия расскажет, как устроено движение по оцифровке кладбищ в современной России, почему надгробие правомерно считать медиа-объектом и какова хронология его ремедиации: от формирования бумажных реестров до массовой стихийной оцифровки.

Лекция пройдет в субботу, 5 октября, в выставочном зале музея «Следственная тюрьма НКВД» по пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 16.00.

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