Томская ОЭЗ пополнилась разработчиком софта

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ОЭЗ «Томск» вошел новый резидент — разработчиком софта «Омни Платформс», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Компания будет разрабатывать программный продукт Klevio и оказывать услуги по сопровождению контакт-центров. Основные потребители софта — банки, страховые компании, ритейл, аутсорсинговые контакт-центры, мобильные операторы, ЖКХ, государственные горячие линии, а также компании по разработке программного обеспечения.

Сейчас в томской ОЭЗ работает 45 резидентов. Еще 37 компаний размещены на условиях аренды.

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