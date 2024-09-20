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В начале октября в Томской области проверят систему оповещения

Город, Томские новости, оповещение сирены интересные новости Томска безопасность гражданская оборона В начале октября в Томской области проверят систему оповещения

В среду, 2 октября, в Томской области пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, она предполагает запуск средств оповещения (электросирены, громкоговорители), СМС-оповещение и замещение эфира общероссийских телеканалов.

Предполагается, что проверка пройдет с 10.20 до 10.45. Сначала будут включены сирены и акустические системы оповещения. С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Жителей Томской области просят соблюдать спокойствие при звучании учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

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