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В Томске открыли памятник «Венера Милосская глазами микрохирурга»

Город, Памятники, Томские новости, мэрия хирургия интересные новости Томска В Томске открыли памятник «Венера Милосская глазами микрохирурга»

Сегодня, 27 сентября, в Томске в сквере у Детской городской больницы №1 установили памятник «Венера Милосская глазами микрохирурга».

По данным пресс-службе мэрии, такой подарок сделало НИИ микрохирургии в честь 30-летия Института и к 420-летию областного центра.

В памятнике медики решили обыграть известную скульптуру и продемонстрировать специфику своей работы по реконструкции конечностей и улучшению качества жизни пациентов.

Монумент, высотой 2,2 метра разработало креативное агентство Street Vision и мастерская Ушайка Loft.

Фото: Савелий Петрушев

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