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В Томске произошло ДТП с двумя иномарками и женщиной-пешеходом

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Сегодня вечером, 21 сентября, в Томске под колеса иномарки попала 32-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.10 в районе дома по пр. Мира, 5. По предварительным данным, 69-летний водитель «Тойота Королла» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

После движущийся позади автомобиль «Тойота Креста» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с первой иномаркой.

В результате ДТП женщина-пешехода получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Водители не пострадали.

Оббстоятельства произошедшего устанавливаются.

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