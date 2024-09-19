Скончался легендарный томский преподаватель Юрий Мясников
В Томске на 80 году жизни после продолжительной болезни скончался Юрий Мясников, легендарный преподаватель факультета журналистики Томского государственного университета. Юрий Мясников был одним из тех, кто создал школу журналистского образования в Томске.
Родился в 1945 году в Кузбассе, в райцентре Яя. Окончил филфак Томского педагогического института. Работал ответственным секретарем в газете Зырянского района «Сельская правда», редактором в газете пединститута. А в 1977 году стал сотрудником недавно появившегося отделения журналистики на филологическом факультете ТГУ. Здесь он активно работает с абитуриентами, в 1985 основав Школу молодого журналиста. Через нее проходят старшеклассники, которые хотят поступить на отделение. ШМЖ существует до сих пор, занимаясь отбором будущих кадров для ФЖ (с 2004 г. отделение преобразовано в самостоятельный факультет).
Еще одно важное направление работы Мясникова — моделирование и проектирование изданий. В 1992 году он защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы моделирования районной газеты» в МГУ. В рамках университетской лаборатории, занимался комплексным и экспериментальным моделированием изданий, в том числе, вел соответствующий спецсеминар. Под его руководством в Томске не только готовили топовых дизайнеров и редакторов, но и регулярно стартовали заметные медиапроекты. Многие выпускники ФЖ в течение долгих лет по привычке продолжали называть его «Шеф». Сын Юрия Мясникова, Илья, продолжил семейное дело — с 2017 г. он является деканом ФЖ ТГУ.
Юрий Мясников был награжден памятным знаком Союза журналистов России «За профессиональное достоинство», Почетной грамотой Министерства образования РФ, грамотами Союза журналистов России и др. В 2015 г. — региональной медалью «За достижения».
Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Юрия Мясникова.
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