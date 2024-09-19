Скончался легендарный томский преподаватель Юрий Мясников

В Томске на 80 году жизни после продолжительной болезни скончался Юрий Мясников, легендарный преподаватель факультета журналистики Томского государственного университета. Юрий Мясников был одним из тех, кто создал школу журналистского образования в Томске.

Родился в 1945 году в Кузбассе, в райцентре Яя. Окончил филфак Томского педагогического института. Работал ответственным секретарем в газете Зырянского района «Сельская правда», редактором в газете пединститута. А в 1977 году стал сотрудником недавно появившегося отделения журналистики на филологическом факультете ТГУ. Здесь он активно работает с абитуриентами, в 1985 основав Школу молодого журналиста. Через нее проходят старшеклассники, которые хотят поступить на отделение. ШМЖ существует до сих пор, занимаясь отбором будущих кадров для ФЖ (с 2004 г. отделение преобразовано в самостоятельный факультет).

Еще одно важное направление работы Мясникова — моделирование и проектирование изданий. В 1992 году он защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы моделирования районной газеты» в МГУ. В рамках университетской лаборатории, занимался комплексным и экспериментальным моделированием изданий, в том числе, вел соответствующий спецсеминар. Под его руководством в Томске не только готовили топовых дизайнеров и редакторов, но и регулярно стартовали заметные медиапроекты. Многие выпускники ФЖ в течение долгих лет по привычке продолжали называть его «Шеф». Сын Юрия Мясникова, Илья, продолжил семейное дело — с 2017 г. он является деканом ФЖ ТГУ.

Юрий Николаевич Мясников Фото: Алена Кардаш, Олеся Бутолина, из семейного архива семьи Мясниковых, из архива ФЖ ТГУ

Юрий Мясников был награжден памятным знаком Союза журналистов России «За профессиональное достоинство», Почетной грамотой Министерства образования РФ, грамотами Союза журналистов России и др. В 2015 г. — региональной медалью «За достижения».

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Юрия Мясникова.

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