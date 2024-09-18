Ректор ТУСУРа Рулевский утвержден в должности еще на пять лет

18 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Минобрнауки РФ назначило ректором Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктора Рулевского, который занимает эту должность с 2019 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Виктора Рулевского ректором ТУСУРа с 17 сентября 2024 года до 16 сентября 2029 года сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Рулевский в 2003 году с отличием окончил магистратуру по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии». С 2003 года начал работать в структуре ТУСУРа в должности младшего научного сотрудника НИИ автоматики и электромеханики. С 2010 года был заведующим лабораторией «Отдела 14», с 2012 занимал должность замдиректора по опытно-конструкторским работам, с 2015 — замдиректора по научной работе. С 2016 года возглавлял НИИ АЭМ, а с 2018 по 2019 год был проректором по научной работе и инновациям вуза. В 2019 году избран на должность ректора ТУСУРа.

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