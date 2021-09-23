Томичей приглашают на экскурсию при свечах в «Профессорской квартире»

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударев

В пятницу, 24 сентября, в томском музее «Профессорская квартира» состоится пробная вечерняя экскурсия при свечах.

Как сообщают организаторы, гостей ждет отдых от будничной суеты и погружение в давно ушедшую эпоху.

«Теплое мерцание свечей, скрип половиц, таинственные тени на стенах — всё это позволяет воспринимать „Профессорскую квартиру“ совершенно по-другому», — отмечают организаторы.

Экскурсия начнется в 20.00. Стоимость участия — 400 рублей. Количество мест ограничено. Чтобы попасть на экскурсию необходима предварительная запись по телефону +7 906 957 47 87 или в комментариях под этим постом.

Напомним, частный музей «Профессорская квартира» был создан 14 октября 2019 года в доме по ул. Кузнецова, 30. Его создателем стал новосибирец Илья Атапин, которого вдохновила деревянная архитектура Томска. У здания, построенного в начале ХХ века, богатая история — здесь проживали композитор Эдисон Денисов, академик Красин, радиофизик Владимир Кесенних, квартировали многие известные преподаватели и сотрудники томского университета. Главная идея музея — показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей.

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