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Маленькими шагами к большой мечте. Томичек приглашают в балетную школу Petis Pas

Культура в Томске, Томские новости, балетная школа балерины выступление Маленькими шагами к большой мечте. Томичек приглашают в балетную школу Petis Pas

Жительниц Томска всех возрастов и любых уровней подготовки приглашают на занятия в школу балета Petits Pas. Здесь они смогут профессионально заниматься балетом, выступать на сцене, готовиться к поступлению в хореографические училища.

Школа была открыта в октябре 2020 года. Её создательница — Анастасия Усенко — ранее открывала аналогичное учреждение в Канаде. В мае 2021 года состоялся первый отчётный концерт школы на сцене Дома учёных. Преподавательский подход Анастасии направлен на гармоничное развитие и укрепление здоровья.

«Занятия балетом уникальны тем, что это прекрасное физическое развитие, грация, здоровая осанка и музыкальность, и в то же время — духовное развитие. Занимаясь балетом, Ваш ребёнок научится отлично управлять своим телом, слышать музыку, получит волшебный опыт выступления на сцене», — отмечает Анастасия Усенко.

Занятия в школе проходят в профессионально оборудованных залах по ул. Белинского, 38, под живой аккомпанемент.

Записаться в школу можно по телефону 8-913-108-2551, а также написав в директ Petits Pas: https://www.instagram.com/ballet_tomsk_official.

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