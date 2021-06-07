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В Томске прошел первый отчетный концерт частной балетной школы

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Отчётный концерт частной балетной школы «Первые шаги на сцене» прошел в томском Доме ученых. Под живой музыкальный аккомпанемент в исполнении профессиональных концертмейстеров учащиеся разных возрастов представили публике свои номера.

«Это не было представлением, шоу в обычном понимании, несмотря на все сопутствующие атрибуты традиционной балетной постановки: лепнина парадного зала, бархатные кресла, хрустальные люстры. Мы сделали камерный и уютный концерт, целью которого было дать возможность каждой начинающей балерине в комфортной семейной обстановке сделать свои первые шаги на сцене», — рассказывает создательница школы Анастасия Усенко.

Сейчас школа продолжает свою работу и уйдет на каникулы только в июле. До этого момента юные горожане могут пройти «Летний Балетный Интенсив», который состоится с 7 по 18 июня. Ежедневно с 10.00 до 13.00 ученики будут активно погружаться в балетные классы, растяжку, партерную гимнастику, класс «Репертуар», актерское мастерство и йогу. Занятия проходят в танцевальном зале по ул. Белинского, 38 (тел. для справок: +7 913 108 2551).

Балетная школа Анастасии Усенко открылась в Томске в октябре прошлого года. В школе проходят обучение классическому балету дети и взрослые всех возрастов с физической подготовкой любого уровня.

«Двери нашей балетной школы открыты для всех желающих прикоснуться к прекрасному и самому стать частицей него», — говорит основатель балетной школы Анастасия Усенко. Сама Анастасия уже имеет опыт создания успешной балетной школы в Канаде.

Фото: предоставлено балетной школой

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