Явка на выборах в Законодательную Думу Томской области составила более 37%

19 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

По данным на 18.00 воскресенья, 19 сентября, явка избирателей Томской области на выборы депутатов в Законодательную Думу региона составила 37,24%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении отмечается, что свои голоса за депутатов в Госдуму по округу №181 оставили 37,84% избирателей, по округу №182 — 38,14%.

Избирательные участки закрылись в 20.00.

Напомним, сегодня, 19 сентября, завершились выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ, голосование проводится в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19 сентября.

Всего в регионе зарегистрирован 760 751 избиратель. В Томской области работают 769 избирательных участков.

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