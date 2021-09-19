В Томской области завершаются выборы

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 19 сентября, в единый день голосования Томской области стартовал заключительный день выборов депутатов федерального и регионального парламентов.

В этот день завершаются выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ голосование проводится в течение трех дней подряд — 17, 18 и 19.

По данным пресс-службы обладминистрации, в воскресенье, 19 сентября, к 15.00 явка на выборах в Законодательную Думу Томской области в Томской области составила 32,55%. 33,03% и 33,58% избирателей в Томской области оставили свой голос за депутатов Госдумы по округу №181 и №182 соответственно.

Всего в регионе зарегистрирован 760 751 избиратель. В Томской области работают 769 избирательных участков, они открыты с 8.00 до 20.00.

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