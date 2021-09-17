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Томичи смогут послушать живое выступление Квентина Мура

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В джаз-кафе Underground 4 октября состоится концерт мультиинструменталиста и певца из Техаса Квентина Мура. Мероприятия приурочено к празднованию 17-летия джаз-кафе Underground.

Квентин Мур играет на множестве инструментов, но предпочитает гитару и барабаны. Музыкант владеет несколькими техниками пения, свободно меняя тембры и играя на вокальных нюансах. Гости вечера смогут услышать как авторские песни Квентина, так и всемирно известные хиты в собственной обработке артиста.

«Квентин Мур невероятно обаятельный и талантливый музыкант, он буквально зажигает зал своей харизмой— в этом секрет невероятного эффекта, который производит он на публику!

В 2019 году мы уже привозили в Томск этого замечательного музыканта. Тогда концерт прошел в саду Томского краеведческого музея. Мероприятие вызвало настоящий аншлаг! Собралось более 600 человек. Концерт Квентина был невероятно позитивным! Мы рады, что нам снова удастся порадовать томичей выступлением солнечного и жизнерадостного певца из Техаса», — рассказал директор джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Концерт пройдет 4 октября в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 46. Стоимость билетов: 450 — 1650 рублей, купить их можно по ссылке. Справки по телефону: 907-197.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

Напомним, с 8 по 9 октября в Томске прошел первый клубный блюзовый фестиваль, приуроченный к 17-летию джаз-кафе Underground. Два вечера здесь выступали музыканты из Москвы и Екатеринбурга - гитарист Вадим Иващенко (The Boneshakers, Москва), клавишник Николай Добкин (Москва) и Владимир Демьянов, лидер и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors.

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