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«Том Сойер Фест Томск» приглашает на фотодень

Афиша Томска, Деревянная архитектура, Культура в Томске, Том Сойер Фест, Томские новости, том сойер фест томск деревянная архитектура фото выставка новости интересное «Том Сойер Фест Томск» приглашает на фотодень

На следующей неделе, 12 сентября, «Том Сойер Фест Томск» проведет фотодень на одном из своих объектов. В рамках мероприятия также пройдет творческая встреча с хозяином квартиры на ул. Белинского, 17а Сергеем Медведчиковым.

Как сообщают организаторы, выставка откроется в 12.00. Томичи смогут посмотреть работы фотографа команды фестиваля Виктории Хадкевич, посвященные её бабушке Галине Андреевой — ветерану ВОВ и труженице тыла. Кроме того, в экспозицию вошли снимки участников фотоконкурса «Томск. Взгляд студентов».

В 15.00 стартует встреча со стрит-фотографом Сергеем Медведчиковым. В феврале этого года он купил квартиру в деревянном доме и взялся за её восстановление.

«Дом — это не только стены. Дом — это люди, события и память. Это резные наличники, это березки в окне, это бабушка, которая ставит на стол сметану и свежие блинчики. Это нежное „рукой по голове“ и вера в то, что завтра ничего не изменится... Приходите к нам и погрузитесь в атмосферу... томского тепла, уюта, любовь и желание помнить», — говорится в сообщении.

Работы на доме также начнутся в 12.00. Все желающие приглашаются на ул. Белинского, 17а. Организаторы обещают угостить чаем и вкусняшками.

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