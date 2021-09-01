«Том Сойер Фест Томск» приглашает на фотодень

1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

На следующей неделе, 12 сентября, «Том Сойер Фест Томск» проведет фотодень на одном из своих объектов. В рамках мероприятия также пройдет творческая встреча с хозяином квартиры на ул. Белинского, 17а Сергеем Медведчиковым.

Как сообщают организаторы, выставка откроется в 12.00. Томичи смогут посмотреть работы фотографа команды фестиваля Виктории Хадкевич, посвященные её бабушке Галине Андреевой — ветерану ВОВ и труженице тыла. Кроме того, в экспозицию вошли снимки участников фотоконкурса «Томск. Взгляд студентов».

В 15.00 стартует встреча со стрит-фотографом Сергеем Медведчиковым. В феврале этого года он купил квартиру в деревянном доме и взялся за её восстановление.

«Дом — это не только стены. Дом — это люди, события и память. Это резные наличники, это березки в окне, это бабушка, которая ставит на стол сметану и свежие блинчики. Это нежное „рукой по голове“ и вера в то, что завтра ничего не изменится... Приходите к нам и погрузитесь в атмосферу... томского тепла, уюта, любовь и желание помнить», — говорится в сообщении.

Работы на доме также начнутся в 12.00. Все желающие приглашаются на ул. Белинского, 17а. Организаторы обещают угостить чаем и вкусняшками.

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