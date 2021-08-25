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Томичей приглашают на открытие нового общественного пространства

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В субботу, 28 августа, рядом с корпусом Томского архитектурно-строительного университета состоится открытие нового общественного пространства. Работы по созданию новой локации шли в течение всего лета.

Как сообщаются организаторы, «Место силы креативных индустрий» будет доступно всем, но в первую очередь оно ориентировано на творческих людей. Здесь они смогут встречаться, обмениваться идеями, проводить презентации, выставки и другие мероприятия.

Все желающие принять участие в презентации приглашаются в 11.00 по адресу: Соляная площадь, 2.

Почитать о том, как и кем создавался проект, можно по ссылке.

Фото: Денис Титов

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