Томичей приглашают на открытие нового общественного пространства
25 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Денис Титов
В субботу, 28 августа, рядом с корпусом Томского архитектурно-строительного университета состоится открытие нового общественного пространства. Работы по созданию новой локации шли в течение всего лета.
Как сообщаются организаторы, «Место силы креативных индустрий» будет доступно всем, но в первую очередь оно ориентировано на творческих людей. Здесь они смогут встречаться, обмениваться идеями, проводить презентации, выставки и другие мероприятия.
Все желающие принять участие в презентации приглашаются в 11.00 по адресу: Соляная площадь, 2.
Почитать о том, как и кем создавался проект, можно по ссылке.
Фото: Денис Титов
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