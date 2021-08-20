Пространство для всех: «Место силы креативных индустрий» появится в Томске

20 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершаются работы по созданию нового общественного пространства. «Место силы креативных индустрий» будет доступно всем, но в первую очередь оно ориентировано на людей творческих.

Здесь они смогут встречаться, обмениваться идеями, проводить презентации, выставки и другие мероприятия. Работы по созданию новой локации шли в течение лета и вот-вот закончатся.

Работы по обустройству «Места силы креативных индустрий», июль 2021 года Фото: Серафима Кузина

Идея «Места силы креативных индустрий» принадлежит группе молодых томских архитекторов, работавших над созданием общественных пространств на ул. Усова и на ул. Вершинина, 74 у корпусов ТУСУРа. Место для размещения локации для творческих людей долго искать не пришлось — неиспользуемый квадратный участок земли площадью 1,5 тыс. кв. метров между корпусами ТГАСУ подходил идеально. В первую очередь он удачно расположен: с одной стороны, он отгорожен стенами зданий, с другой — центр города находится совсем неподалеку.

— Существует такой подход — плейсмейкинг (англ. — placemaking) для оживления «застывших» мест силами местных сообществ, используя доступные решения. Он работает и здесь: прежде на этом месте за корпусами ТГАСУ были гаражи и другие постройки, мы же наделяем его новыми смыслами, наполняем жизнью, то есть — создаем место. Оно будет использоваться, работать на город. И то, что площадка расположена рядом с университетом, тоже придает этому пространству дополнительные смыслы, поддерживает общую образовательную атмосферу, - рассказывает один из авторов проекта, начальник международного научного отдела ТГАСУ Ника Ерёмина.

Работы по обустройству «Места силы креативных индустрий», июль 2021 года Фото: Серафима Кузина

Проект вошел в число победителей грантового конкурса социальных проектов «Газпромнефти-Востока» — «Родные города», так появилась возможность его реализации. Инициатором освоения пространства и ответственным за его последующее содержание выступил ТГАСУ. Но немаловажна роль и партнеров, принявших участие в обустройстве новой площадки. Среди них — Центр развития городской среды Томской области, агентство STREET VISION, фестиваль «Том Сойер Фест — Томск», департамент капстроительства администрации Томска, различные коммерческие организации, поддержавшие проект не только финансово.

— Особенность этого места в первую очередь в его функционале, — подчеркивает Ника Ерёмина. — Большинство существующих общественных пространств не позволяют организовать там выставку, провести презентацию, поработать командой над какой-то идеей и так далее. Мы же создаем такой двор для творческих людей, где будет возможность все это сделать. При этом наша цель — не просто создать что-то отличное от всего прочего, но обустроить место, которое подходит именно представителям креативных индустрий — архитекторам, дизайнерам, художникам, журналистам, фотографам и прочим. Уникальность этого проекта не столько в том, что мы делаем, а в том, как мы это делаем.

Работы по обустройству «Места силы креативных индустрий», июль 2021 года Фото: Серафима Кузина

Обустройство нового площадки началось в июне, причем принять участие в этом процессе мог любой желающий. По выходным на благоустраиваемой территории проходили «общественные стройки»: волонтеры — студенты и преподаватели ТГАСУ, и просто активные горожане — под руководством специалистов работали над созданием малых архитектурных форм, озеленением и декорированием и наводили порядок на территории.

— Да, наша локация небезупречна, но мы и не гонимся за идеальностью, наша цель — создать в первую очередь функциональное пространство, — подчеркивает Ника Ерёмина. — Мы все делаем своими руками, многие идеи рождались прямо на ходу. Мы не занимаемся капитальным благоустройством, не делаем выемку грунта, подземную электрику, антивандальные малые формы и так далее. Наши затраты составили всего 800 тыс. рублей. Но каждый из тех, кто здесь поработал, начал относиться к этому месту, как к чему-то своему. Когда люди сами прикладывают усилия к созданию чего-то нового, полезного, это наделяет их чувством собственности, большей свободой в реализации своих идей. Нам нравится концепция плэйсмекинга, когда локальное сообщество своими руками преобразует, активизирует «застывшие» места.

Один из волонтёров, графический дизайнер Алексей Вертиков, рассказывает:



— Здесь я занимаюсь физическим трудом, просто работаю для души. Помогаю как могу и где могу: то землю потаскаю, то поучаствую в строительстве рамы для сцены. Я рассматриваю свой труд, как небольшое вложение в общее дело, потому что пространство будет использоваться людьми из моей среды. Здесь будет удобно назначить встречу, совещание, можно будет прийти поработать. Фото: Серафима Кузина

Самый крупный объект в новом пространстве — восемнадцатиметровая деревянная галерея на бетонном основании. Здесь планируется разместить столы для работы, экран для визуального контента и даже мангал. Перед экраном соорудили настилы, которые можно будет использовать как самостоятельные места для сидения, так и поставить на них стулья. Авторы проекта отмечают — хочется, чтобы «Место креативных» не останавливалось в своем развитии, а постоянно менялось.

Работы по обустройству «Места силы креативных индустрий», июль 2021 года Фото: Серафима Кузина

Еще один крупный объект — пешеходная дорожка. Ее соорудили из различных видов и оттенков бетона с добавлением пигментов, белого цемента, мелкого и крупного заполнителя, промышленных отходов. Все составы разработаны по рецептурам ТГАСУ, отмечают авторы проекта.

Очень помогает оживить пространство и зелень:

— Растения для этого места мы выбирали исходя из нескольких соображений — доступность, неприхотливость в уходе и морозостойкость, чтобы они могли спокойно пережить зиму. Мы советовались с экспертами из Центра горсреды, дендрологами. В итоге у нас есть черемуха Маака, которую привезли из Новосибирска, пузыреплодник и фалярис, — рассказывает одна из участниц проекта молодой архитектор Екатерина Колесова.

Работы по обустройству «Места силы креативных индустрий», июль 2021 года Фото: Серафима Кузина

Работы на площадке уже были в самом разгаре, когда появилась идея раскрасить одну из стен стоящего рядом здания. Инициатором выступил томский художник-граффитист Олег Шубин, известный под именем Scout. Так в пространстве появился мурал на основе работы архитектора эпохи авангарда Якова Чернихова из его цикла «Сказки индустрии»:

Работа над муралом: перенесение произведения Чернихова на фасад здания лаборатории по испытанию строительных конструкций Фото: instagram.com/tsuab_official/

Также по всей территории пространства разместятся выставочные конструкции для тематических экспозиций, еще авторы проекта обещают уличный кинотеатр и зоны отдыха. И также отмечают, что площадка может использоваться не только в теплое время года — например, зимой здесь можно ставить елку.

Работы по созданию «Места креативных» уже на финишной прямой, к началу сентября новое пространство откроется для всех.

Текст: Никита Кудряшов

Фото: Серафима Кузина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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