В ТЦ «Изумрудный город» начнет работу пункт вакцинации от COVID-19

25 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» открывается пункт вакцинации от COVID-19. Он начнет работу уже сегодня, 25 августа, сообщает пресс-служба областной администрации Томской области.

Пункт будет работать ежедневно с 13.00 до 20.00 на первом этаже в зоне гардероба. Поставить первый компонент прививки «Спутник V» здесь можно будет до 8 сентября, а второй — через три недели — с 15 по 29 сентября.

Кроме того, в мобильный пункт передан «Спутник Лайт». Вакцинироваться им можно через шесть месяцев после перенесенного заболевания или последней прививки. Принимаются все желающие с 18 лет, включая людей старше 60-ти.

В пункте будет работать мобильная бригада городской клинической больницы №3 им. Б. И. Альперовича.

Для прохождения вакцинации от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в Томскую область поступило более 30 тысяч доз вакцин от COVID-19. Из низ 24 356 доз «Спутник Лайт» и 9 600 «Спутник V». Полученную вакцину распределят во все муниципалитеты региона.

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