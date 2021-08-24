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Еще более 30 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

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Более 30 тысяч доз вакцин от COVID-19 поступило в Томскую область. Из низ 24 356 доз «Спутник Лайт» и 9 600 «Спутник V». Полученную вакцину распределят во все муниципалитеты региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в Томской области прививку «Спутник Лайт» поставили 5 489 человек. Возрастные ограничения на постановку вакцины сняты, теперь ей могут привиться все желающие от 18 лет, включая людей старше 60 лет. «Спутник Лайт» доступен во всех лечебных учреждениях и в ряде мобильных пунктов.

Прививку можно поставить в день обращения в порядке живой очереди либо записаться на удобное время. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

За весь период прививочной кампании в регион поступило 343 911 доз вакцины (273 709 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 370 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 48 032 — «Спутник Лайт»).

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 939 случаев заболевания коронавирусом, 34 443 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

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