Рисунок копытного, пронзенного стрелой, обнаружили томские археологи на дне таштыкской могилы в Хакасии

23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Софья Стародубова

Археологи Томского госуниверситета и Государственного Эрмитажа обнаружили редкий предмет искусства — изображение копытного, из которого торчит стрела — на верхней стороне доски со дна могилы в грунтовом могильнике Оглахты в Хакасии.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ со ссылкой на хранителя оглахтинской коллекции Эрмитажа Светлану Панкову, найденное изображение — большая редкость и удача, так как в таштыкских могилах практически неизвестны никакие предметы искусства.

Ранее в других таштыкских могилах были обнаружены лишь единичные находки, содержащие изображения: деревянные пряжки, татуировки, нанесенные на кожу погребенных, и костяная булавка с двумя козлами.

В сообщении отмечается, что найденная гравировка поможет опознать наскальные изображения того же периода и сопоставить с ними рисунок. Так ученые смогут выделить среди петроглифов те, которые принадлежат ранней таштыкской культуре (I–IV вв. новой эры).

«Кроме того, эта находка выводит нас к целому пласту знаменитых изображений „в таштыкском стиле“, которые обычно встречаются только в более поздних памятниках — склепах (захоронениях для 200 человек)», — рассказала Светлана Панкова.

Рисунки на поздних таштыкских плакетках (тонкие деревянные дощечки с вырезанными с двух сторон сценами) отличаются свойственной только для этого периода динамичностью изображений. На обеих сторонах плакеток представлены многофигурные композиции со сценами сражений, охоты и бегущих животных.

«Гравировка близка к таштыкскому стилю, потому что тут не просто изображен „козлик“, а в него еще воткнута стрела. Это не просто животное, а действие, происходящее с ним, или так называемая повествовательная сцена. Конечно, одна находка нам нам на все вопросы не ответит, но, повторю, это очень большая удача», — отметила сотрудник Эрмитажа.

Ранее сообщалось, что томские археологи и сотрудники Эрмитажа обнаружили в Хакасии захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящиеся к таштыкской археологической культуре.

Таштыкская культура — археологическая культура Южной Сибири железного века (I–VII вв. н.э.). Будучи во многом преемницей тагарской культуры скифского времени, принципиально отличается от нее рядом новых традиций. На могильниках таштыкской культуры зафиксированы два типа погребальных традиций: это грунтовые могилы, содержащие мумифицированные останки, и погребальные «куклы» в человечески рост с вложенными в них остатками кремации (сожженные человеческие кости). В более поздний период (V–VII вв.) появляется традиция больших погребальных склепов, содержащих останки до 200 человек.

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