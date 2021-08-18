Томские археологи обнаружили 1700-летнее захоронение уникальной сохранности

Археологи Томского государвстенного университета и Государственного Эрмитажа обнаружили захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящиеся к таштынской археологической культуре.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, сейчас археологи расчистили одно погребение, в котором захоронены женщина и останки ещё одного кремированного человека. Однако уникальность могилы в другом: здесь найдены предметы из дерева, бересты и ткани.

«Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела до того, как археология стала наукой. Поэтому чаще всего археологи имеют дело с камнем, керамикой и металлом. Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и осколки, чего можно было ожидать от вещей 1700-летней давности, а крепкий сруб, который за всё это время только чуть отсырел», — пояснил руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ Евгений Водясов.

По его словам, выявленные в погребении предметы быта обещают рассказать о таштыкской культуре много нового. В сообщении уточняется, что в погребении археологи обнаружили предположительно женский костяк с частично сохранившимися остатками кожи. Рядом с черепом неизвестной найдены многочисленные осколки гипсовой погребальной маски. Могила была потревожена местными грызунами — поэтому череп неизвестной смещен, а маска фрагментирована. Впоследствии реставраторы надеются собрать ее из осколков.

Рядом с телом женщины были найдены останки кремированного человека. Известно, что в похожих погребениях они были вложены в погребальную «куклу», которая не сохранилась.

Хранитель оглахтинской коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Панкова рассказала, что в захоронении было найдено порядка десяти предметов из дерева: сосуды, бочонок с орнаментом и что-то похожее на корытце, а также предмет, условно названный «шкатулкой».

«Этот предмет точно имел какое-то функциональное назначение. Но какое — мы пока не понимаем. Интересно и то, что в ней содержалось. „На глаз“ это определить невозможно, необходим химический анализ грунта. Возможно, этнографические параллели подскажут его назначение. Но уже очевидно, что это уникальный предмет, ранее нигде в древности не встречавшийся», — сказала Светлана Панкова.

За сохранность сруба и найденных в нем предметов отвечает реставратор Государственного Эрмитажа Наталия Васильева.

«В целом сохранность предметов из могилы потрясающая. Причем, мы имеем целый комплекс предметов, сопровождающих погребенного. Часто бывает, что в одном погребении сохранилось одно, в другом другое, и мы не можем быть уверены, что во всех могилах одинаковый набор. А здесь мы имеем полный комплект», — уточнила Наталия Васильева.

В сообщении отмечается, что сохранению инвентаря в могиле способствовало то, что сруб был обернут берестой и погребен под слоем камней и грунта. Таки образом внутри установился режим, близкий к условиям холодильника — около 10°С.

Дальнейшее изучение предметов и радиоуглеродный анализ образцов из склепа помогут установить наиболее точную дату захоронения. Параллельно датировка памятника будет проводиться методами дендрохронологии.

Экспедиция по изучению грунтового могильника Оглахты проводится в рамках проекта «Наследие Оглахтинских гор во времени и пространстве», поддержанного Фондом президентских грантов. Участники экспедиции — волонтеры из 10 регионов РФ. Помимо раскопок, в экспедиционном лагере проводятся открытые лекции по археологии и истории Саяно-Алтая, 3D-моделированию, естественнонаучным методам исследований — магнитометрии, георадарным исследованиям, аэрофотосъемке и дендрохронологии.

Фото: предоставили участники экспедиции/пресс-служба ТГУ

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