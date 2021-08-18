Томичей приглашают на гаражную распродажу в «Зеленой улице»

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2021 // Фото: instagram.com/garage_sale_tomsk

В воскресенье, 29 августа, в томском пространстве «Зеленая улица» состоится гаражная распродажа. На мероприятии можно будет купить обувь, одежду и головные уборы.

Как сообщают организаторы, гаражная распродажа — это современный поп-ап секонд-хенд, то есть временный магазин, где вещам дарят вторую жизнь.

«На таких распродажах часто можно встретить абсолютно новые или брендовые вещи по хорошим ценам, а также необычную одежду по смешной цене», — сообщают организаторы.

Все желающие разобрать гардероб, продать вещи или дать им вторую жизнь могут принести их в «Зеленую улицу» 22 августа с 14.00 до 20.00 и 23 августа с 17.00 до 22.00. Предварительно необходимо заполнить анкету. Действует ограничение — не более 10 вещей на одного человека.

В рамках распродажи томичи смогут сдать или приобрести платья, кофты, блузы, топы, рубашки, футболки, джинсы, брюки, шорты, толстовки, свитера, кардиганы, спортивные костюмы, верхнюю одежду, обувь, сумки, головные уборы, платки, палантины. Не принимаются нижнее белье, купальники и украшения.

«Вам не нужно будет стоять и продавать свои вещи, не нужно будет следить и контролировать, не нужно будет ни с кем встречаться для примерки или оценки, не нужно будет тратить своё драгоценное время!», — говорится в сообщении.

Сама распродажа пройдет с 12.00 до 22.00. Вырученные средства поступят на счета тех, кто их принес в течение недели. Забрать не проданное можно будет на следующий день, 30 августа.

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