Мечта, которая работает: как появился и чем живет томский проект «Зеленая улица»

15 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Томский проект «Зеленая улица» объединил в себе пространство для всевозможных задумок и нескольких фуд-кортов. Он появился перед самой пандемией и сумел выстоять в сложные времена, работая круглосуточно.

Автор проекта — Иван Юрчук, знакомый многим томичам, сначала как артист театра Драмы, а потом как режиссер массовых городских праздников.

Узнали, как создавалось это пространство и в чем его особенности.

Мечта своими силами

Фото: Владимир Дударев

Все началось с театра. В 2006 году Иван Юрчук, тогда еще студент актерского курса Екатеринбургского театрального института, отправился вместе с томской драмой на гастроли в Ганновер:

— Мы там представляли спектакль «Билокси Блюз», — вспоминает Иван Юрук. — В Ганновере нас разместили в «Экспо», пространстве при институте. Там находился студенческий театр, где мы играли спектакли. Также частью этого места был круглосуточный кампус — огромное помещение с пуфиками, диванчиками, столовой с классическими немецкими блюдами — сосисками с капустой… Все свободное время мы проводили здесь: играли на гитарах, общались. Я вернулся в Томск, возникла идея создать нечто подобное в нашем городе. Но тогда я еще даже не получил диплом. Потом началась работа в театре, о солидных деньгах речи не шло… Были только мои мечты об организации подобного пространства в Томске. Шли годы, я расстался с театром, стал уделять внимание массовым мероприятиям, работать режиссером в разных городах. Появились гонорары, и я почувствовал, что возможность воплотить свою мечту в Томске есть!

Иван Юрчук, основатель «Зеленой улицы» Фото: Владимир Дударев

Затем надо было выбрать место. Обсуждали вариант размещения рядом с нынешним торговым центром «Лето». Но тогда на его месте было заброшенное здание. В итоге выбрали более удачную локацию на Усова — рядом и ТГУ, и ТПУ, общежития, студенты, центр города. Раньше в этом помещении был электроламповый завод. И оказалось, что это по-своему родное для Ивана пространство:

— Над нами, на втором этаже был горячий цех, где мой отец отработал 24 года, — объясняет Иван. — В 1990-е годы мы жили в Богашево, душа у нас в деревне не было, помню, как мы с братом ездили в душевые на завод к отцу. Такое совпадение… Помещение мы арендовали, но в здании не было ни электричества, ни водоснабжения, ни вентиляции. Прежде на нашей площади были заводские склады, они стояли совершенно разбитыми лет пять. А само здание построено в 1941 году, и ему требовался капитальный ремонт.

Фото: Владимир Дударев

Основные работы вели не строители, а ребята из команды Юрчука, те, кто обычно занимается с ним организацией массовых мероприятий. Все, что было возможно, сделали своими силами. К примеру, спилы для деревянных столов заготовил в Богашево отец Ивана. Команда даже научилась варить железо:

— Работы был непочатый край. Когда я первый раз сюда зашла, была большая разруха — обшарпанные колонны, старые фонари и по сути больше ничего. Летом 2019 года началась стройка, постепенно все стало проявляться. Профессиональные рабочие заливали пол, строили стены, проводили вентиляцию, — рассказывает Валерия Ермина, администратор «Зеленой улицы», участвовавшая в ее создании и уже много лет сотрудничающая с Иваном Юрчуком.

Валерия Ермина, администратор «Зеленой улицы» Фото: Владимир Дударев

— Затем подключились мы — у нас был большой опыт создания подиумов, фотозон и других разнообразных конструкций для праздников. Деревянную «трибуну» в конференц-зале сделали своими руками, также, как и лавки-качели в фуд-зоне. Один парень из команды научился варить из железа, поэтому стулья, столы, бар тоже сделаны нами. Ребята были за строительную часть, девочки — за малярную. Мы плотно работали два месяца, обычно собиралось 10-12 парней и 5 девочек.

Ремонт в «Зеленой улице» завершился в феврале 2020 года. 1-го марта здесь отпраздновали открытие.

— Тогда еще коронавирус до Томска не дошел, никаких запретов не было, мы смогли провести программу для первых гостей, — вспоминает Валерия. — Проработали месяц… И объявили самоизоляцию. Нас спасло, что мы хотя бы успели открыться, иначе даже не представляю, как все бы сложилось. А так мы сумели продержаться в этот непростой период. У нас за март появились свои клиенты. Быстро раскрутился и аккаунт в инстаграме. Благодаря организациям праздников нас многие знают. И Томск — «большая деревня», новости здесь разлетаются быстро. У нас появилась своя аудитория. Мы сразу же стали своими силами организовывать доставку — если адрес был дальний, заказ отвозил на машине Иван, если можно было быстро дойти пешком, то разносили мы с другими сотрудниками. Потом стало полегче, лето отработали в формате «навынос», по вечерам заходило немало людей. Мы облагородили территорию возле нас, поставили лавочки, рядом можно было посидеть.

Фото: Владимир Дударев

— Козырек, клумба, — перечисляет Иван. — Потом на елочки потратили солидную сумму, я купил их в питомнике Красноярского края. Всю зиму они росли возле нас на улице, а сейчас мы пересадили их в кедрач — в жару они не выживут. Заменили деревья на цветы, но в октябре елочки вернем.

Круглосуточно и свободно от алкоголя

Фото: Владимир Дударев

Чем необычна «Зеленая улица»? В отличие от многих томских заведений, она рассчитана на круглосуточную работу. Но надо понимать, что это не бар, алкоголя здесь нет:

— Все, что здесь происходит, это моя боль, — признается Иван Юрчук. — Приходишь ночью посидеть в кафе, уставший после ночных демонтажей конструкций после праздников, и где посидеть?! Если кто-то и работает ночью, то, значит, в этом заведении алкоголь, а я не пьющий человек, не люблю измененное сознание. Хотелось пространства, свободного от напитков с градусом. Второй момент — я бывал в Европе, путешествовал по России, и начал разбираться в кофе. В Томске много достойных кофеен, ребята понимают в зерне, в кофемашинах, но именно ночью сложно найти хороший напиток. Так появилась задумка открыть кофейню. Следующий важный момент — моему сыну 9 месяцев. Глядя на жену с коляской, я задумался о доступной среде. Мы ее создали — у нас есть пеленальные столики. «Зеленая улица» — свободное пространство, не близко ставить столы менее выгодно, зато к нам могут приходить мамы с колясками. Думали мы и о людях с ограниченными возможностями, общались с Ирой Дороховой, одним из организаторов конкурса «Особая мода». У нас действительно доступная среда.

Фото: Владимир Дударев

В «Зеленой улице» есть конференц-зал и переговорная комната, они могут работать благодаря поддержке фуд-кортов. Заведения в проекте начали появляться с собственной кофейни «Елка». Название ей дали в честь одного из популярных в Сибири деревьев. «Елочных» блюд в меню нет, разве что «Таежный кофе» с можжевеловым сиропом собственного приготовления. Больше всего гости пока любят классику:

— В топе- латте, американо и капучино, из авторских напитков чаще всего заказывают «соленую карамель», — уточняет Валерия. — Недавно у нас расширилось меню — появились альтернативные способы заваривания — аэропресс, кемекс и «воронка». К лету начали делать лимонады. Недавно произошел ребрендинг — из «Елки» выросла «Наша шаверма» — отдельный фудкорт. В нее из кофейни «ушла» еда, зато мы стали теперь предлагать значительно больше вариантов десертов. Среди них есть подходящие для правильного питания и без сахара. У них много поклонников.

Фото: Владимир Дударев

У «Нашей шавермы» и у «Елки» общая кухня, но в фуд-корте продаются горячие закуски, кесадильи, бургеры. Ее особенность в большом выборе мяса, причем его закупают у фермеров из Томской области. Есть варианты с говядиной, курице, уткой, кроликом, индейкой и даже креветкой. В шаверму не добавляют жирных соусов — стремятся сделать ее вкус простым и натуральным. Среди лидеров по популярности спроса у гостей — кролик, говядина и курица.

Фото: Владимир Дударев

После в «Зеленой улице» появились и «сторонние» фуд-корты:

— Сразу планировали, что у нас будет три фуд-корта и кофейня, но из-за карантинных условий их запуск затянулся на год, — поясняет Валерия. — Переговоры шли долго, обсуждали разные варианты, в итоге теперь у нас открылась пиццерия. Скоро, надеемся, заработает еще один фуд-корт с вьетнамской кухней.

Конференц-зал открыт для проектов

Фото: Владимир Дударев

В конференц-зале в силу многочисленных ограничений пока проходит не слишком много событий. Но с декабря в пространстве проходят открытые кинопоказы:

— Расписание публикуем в инстаграме, люди записываются, мы отправляем им билеты, — рассказывает Валерия. — Получается душевно, атмосфера иная, чем в кино. Собирается меньше людей, можно сидеть на пуфиках, на подушках, на трибуне. В декабре и начале января показывали новогодние фильмы. Периодически проводили опросы в инстаграме, узнавали, какие фильмы люди хотят увидеть. Также у нас проходят мастер-классы, тренинги. К примеру, уроки по рисованию, мастер-класс по плетению венков, по росписи одежды. Мы принимали детский турнир по шахматам. У нас собираются любители настольных игр. Томский ТЮЗ перед премьерой «Дальше» проводил в «Зеленой улице» серию мероприятий. Мы открыты к разным активностям — если они нам кажутся интересными, и туда бесплатный вход, то конференц-зал мы предоставляем бесплатно. Очень круто, когда ты видишь, что люди могут сделать тут и простые, и необычные вещи.

Фото: Владимир Дударев

Конечно, изначально создатели проекта рассчитывали на более оживленную жизнь конференц-зала, но никто в 2019 году не мог предположить, какие карантинные ограничения всех ждут. Сразу после открытия здесь запускали программу корпоративной молодежной политики, но успели провести только первый этап.

Переговорная комната находится на втором этаже. По пути туда мы проходим через так называемую «мягкую зону». Удобные места с подушками появились недавно по просьбе гостей. В «Зеленой улице» говорят, что внимательно прислушиваются к отзывам и всегда готовы модернизироваться.

В переговорной на момент нашего визита проходил сбор томской независимой волонтерской организации. Ее основные направления — «зеленое» строительство (восстановление леса), защита животных и экосубботники (очистка от твердых бытовых отходов берегов Ушайки). Ребята обсуждали, как отмечать свой первый День рождения. Фото: Владимир Дударев

Продолжает эко-тему в «Зеленой улице» контейнер, куда можно принести ненужную одежду. Ее затем передают мастерице, та либо шьет из вещей сумки-шоперы, либо отдает их людям, которым эти вещи могут пригодиться. Лишние книги тоже можно приносить — для них в пространстве есть специальный шкаф. Еще в «Зеленой улице» ведется сбор пластиковых крышечек от бутылок.

Ночь — время работать и писать дипломы

Фото: Владимир Дударев

Кто чаще всего гостит в пространстве?

— Сначала мы ждали в первую очередь студентов, ведь рядом два университета, — говорит Валерия. — Они действительно бывают у нас часто. Но со временем заметили, что к нам то и дело ходят и молодые активные люди, которые уже окончили учебу и сейчас работают. В основном это ребята до 35 лет. Многие проводят у нас встречи, прорабатывают проекты, сидят за ноутбуками. Мы знали, что так будет, специально оборудовали много мест с розетками. И люди постоянно о них спрашивают. Днем к нам часто приходят семьями и с маленькими детьми. Они любят качаться на наших качелях. Молодые мамы заходят — у нас удобно с колясками. Старшее поколение бывает в «Зеленой улице» реже.

Когда ковидных запретов нет, пространство работает круглосуточно. Что происходит в «Зеленой улице» по ночам?

— Круглосуточно работают кофейня и фуд-корт «Наша шаверма», пицца закрывается в полночь, — уточняет Валерия. — Основной поток гостей обычно идет до 2-3 часов ночи, потом начинается спад. Некоторые приходят совсем рано. Иногда в восемь утра уже застаю людей, компании, и видно, что они сидят не пять минут, а уже долго что-то обсуждают. Ночное время востребовано — люди радуются, что могут прийти в свободное от алкоголя пространство, где всем комфортно.

По наблюдению авторов проекта, ночью студенты пишут в «Зеленой улице» дипломы, а фотографы и айтишники работают. И никого не выгоняют, даже если люди долго не делают заказов. Единственное, чего в пространстве просят не делать — не приходить со своей едой и напитками.

Творчество никуда не ушло

Фото: Владимир Дударев

Что дальше? Хотя пандемия и смешала все планы, в «Зеленой улице» отмечают, что показатели по чеку в день у них хорошие. В сентябре в Томске появится вторая кофейня «Елка» — ее откроют в торговом центре «Лето».

— Это не все планы. У нашего руководителя всегда есть понимание, куда стремиться, а мы идем за ним! — признается Валерия.

Иван Юрчук отмечает:

— Сверхзадачи относительно «Зеленой улицы» не существует, и бизнес-планов, прогнозирующих, когда проект отобьется, у меня нет. В основном в проект вложены кредитные средства. Я не единственный учредитель, я — автор идеи, отец-основатель и «локомотив» проекта. Придумал его, остальные пошли за мной. Не думаю, что они жалеют, хотя дивидендов еще, естественно, никто не видел. Пока мы боремся за безубыточность. Я ничего не считал, «Зеленая улица» — это мечта, которая воплотилась в жизнь. И она работает! Собираемся двигаться вперед, развиваться, открывать новые кофейни. Думаем о масштабировании — рассматриваем предложения от Красноярска, Новосибирска и Кемерова. Будем приезжать и открываться с поддержкой партнеров в других городах Сибири. И надо разобраться с кредитами. Произошло как произошло — из-за пандемии моего основного бизнеса, массовых мероприятий, больше не существует. Не думал, что такое случится, но не отчаиваюсь. Здесь придумаем проект, там… Творчество никуда не ушло.

Текст: Мария Симонова

Фото: Владимир Дударев

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