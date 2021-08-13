Власти Томской области обязали организовать пассажирские перевозки по маршруту Томск — Парабель

13 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Ася Вострикова

Томский областной суд обязал региональный департамент транспорта, дорожной деятельности и связи организовать регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Томск — Парабель», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее этот маршрут был включен в реестр муниципальных перевозок, однако фактическое транспортное сообщение департаментом организовано не было. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Ленинский районный суд, который встал на сторону обвинителя и удовлетворил его требования в полном объеме.

Однако ответчик не согласился с решением суда и оспорил его в апелляционном порядке. Представители департамента отметили, что предпринимают попытки провести открытый конкурс по выбору перевозчика на маршруте. В свою очередь прокурор продолжал настаивать на законности судебного акта. Он отметил, что надлежащие пассажирские перевозки не осуществляются более двух лет, что нарушает права жителей региона, а организация конкурса не может быть расценена как принятие адекватных мер по решению данной проблемы.

Судебная коллегия согласилась с позицией прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу администрации — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что в Томской области ведется работа по возобновлению регулярных автобусных маршрутов «Томск — Парабель» и «Томск — Каргасок». Причиной их прекращения стала конкуренция с междугородними такси, которую не выдержали официальные перевозчики — муниципальные унитарные предприятия «Парабельское АТП» и «Каргасокское АТП».

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